Avrupa Parlamentosu Bakan Gürlek'e yaptırım istedi! Ankara'dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu'na çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, ''Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz'' açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), sert eleştiriler içeren Türkiye raporu, 17 Haziran Çarşamba günü yapılan oylamada 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi. Raporda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yaptırım çağrısı da yer aldı.

AP'nin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, raporun Türkiye karşıtı çevrelerin asılsız iddialarıyla ve yanlış bilgilerle dolu olduğunun altını çizdi. Raporun, bazı AP üyelerinin "ideolojik ezberlerini" yansıtan kasıtlı bir siyasi ajanda ile hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu yaklaşımın terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı odaklara zemin sağladığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AP Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir."

DHA