  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa Parlamentosu Bakan Gürlek'e yaptırım istedi! Ankara'dan sert tepki

Avrupa Parlamentosu Bakan Gürlek'e yaptırım istedi! Ankara'dan sert tepki

Avrupa Parlamentosu Bakan Gürlek'e yaptırım istedi! Ankara'dan sert tepki
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu'na çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, ''Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz'' açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), sert eleştiriler içeren Türkiye raporu, 17 Haziran Çarşamba günü yapılan oylamada 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi. Raporda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yaptırım çağrısı da yer aldı. 

AP'nin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, raporun Türkiye karşıtı çevrelerin asılsız iddialarıyla ve yanlış bilgilerle dolu olduğunun altını çizdi. Raporun, bazı AP üyelerinin "ideolojik ezberlerini" yansıtan kasıtlı bir siyasi ajanda ile hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu yaklaşımın terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı odaklara zemin sağladığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AP Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir." 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki...
Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki...
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı
Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Etiketler Avrupa Parlamentosu türkiye raporu Adalet Bakanı Akın Gürlek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Yeni dizide büyük kriz! Başrol oyuncuları peş peşe ayrıldı Yeni dizide büyük kriz! Başrol oyuncuları peş peşe ayrıldı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki... Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki... Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Mahkemede duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti Mahkemede duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu