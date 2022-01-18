Avrupa Parlamentosu'na kadın başkan

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), İtalyan Sosyal Demokrat David Sassoli'nin ölümünün ardından yeni başkanını belirledi.

Maltalı muhafazakar parlamenter Roberta Metsola, AP'nin yeni başkanı seçildi. Metsola, AP'nin 20 yıldır ilk ve genelde üçüncü kadın başkanı oldu.

705 üyeli AP'deki ilk turda Metsola, 458 oyla mutlak çoğunluğu elde ederek ipi göğüsledi. Yeşiller'den İsveçli Alice Bah Kuhnke 101 oyla ikinci, Sol'dan İspanyol Sira Rego 57 oyla üçüncü oldu.

65 yaşındaki David Sassoli hastalanıp ölmeseydi bile bu hafta AP başkanlığı görevini bırakacaktı. Zira Sassoli'nin üyesi olduğu Sosyalist grup, Metsola'nın üyesi olduğu merkez sağcı Avrupa Halk Partisi (EPP) grubuyla AP'nin 5 yıllık görev süresinin yarısında başkanlığı devretmeye yönelik güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.

Metsola, seçilmesinin ardından AP Başkanı koltuğundan parlamenterlere hitabında, “Bana emanet ettiğiniz bu sorumluluktan onur duyuyorum. Bu parlamento adına ve tüm AB vatandaşlarının yararına çalışmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.

Seçim öncesinde Twitter'da paylaştığı kampanya mesajlarında "Avrupa Parlamentosu'nun bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi" diyen 42 yaşındaki Metsola, AP'ye 'Brüksel ve Strasbourg kapsülünde halktan kopuk hareket etmemesi, AB yurttaşlarıyla bağlantı kurması' çağrısı yaptı.

Güç paylaşımı anlaşması uyarınca bu dönemin kalan 2.5 yılında başkanlık yapacak Maltalı siyasetçi, parlamenterlere "Bizimki dünyada eşi benzeri olmayan bir kurum. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yetkinin kalan döneminde parlamentomuzu daha modern, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için bir fırsat penceresi göreceksiniz” diye seslendi.