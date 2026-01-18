Avrupa ülkesinde peş peşe çığ felaketi: Çok sayıda ölü var
Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde çığ altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Avusturya’da Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise dün iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
DHA
