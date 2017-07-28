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  4. 28 Temmuz 2017 15:42

1 milyon lira verdiği otomobili bir saatte küle çevirdi !

İngiltere'de 1 milyon lira değerindeki Ferrari marka aracı satın alan kişi bir saat sonra kaza yaparak aracı küle çevirdi.

1 milyon lira verdiği otomobili bir saatte küle çevirdi !
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İngiltere'de yaklaşık bir milyon lira değerinde Ferrari satın alan kişi bir saat içerisinde kaza yaparak aracı küle çevirdi.

İngiltere'de yaklaşık bir milyon lira vererek Ferrari'nin 430 Scuderia modelini satın alan lüks düşkünü aracının tadını çıkaramadı. Lüks otomobilini satın aldıktan sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücü Ferrari'yi yakarak küle çevirdi. 

Polis sürücünün adını açıklamazken hayati tehlikesinin bulunmaduğını duyurdu. Polis sözcüsü sürücünün küçük ve kesiklerle kazadan sağ kurtulmasını mucizevi olarak niteledi. 

Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği yolun ıslak ve kaygan olduğu belirtildi.

ingiltere , yangın , ferrari , otomobil
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