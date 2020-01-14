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  4. 14 Ocak 2020 23:56

100 binden fazla hayvan itlaf edilmişti... 6 ülke ithalatı durdurdu

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı. Bu olaydan sonra 6 ülke ithalatı durdurdu.

100 binden fazla hayvan itlaf edilmişti... 6 ülke ithalatı durdurdu
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Polonya Veterinerlik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, H5N8 virüsünün hızla yayıldığı ve bunun engellenmesi için 100 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla kümes hayvanı yetiştiricilerine kurallara uyulması çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Kuş gribi dolayısıyla, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Polonya'dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını tamamen durdururken, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Beyaz Rusya ise çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre de Avrupa Birliğinde kümes hayvanlarının 2,5 milyon ton ile yaklaşık yüzde 17'sinin Polonya'da üretildiği ve kuş gribi dolayısıyla Polonya'nın birlikteki pozisyonunu kaybedebileceği ortaya kondu.

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polonya , kuş gribi , ithalat
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