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  4. 20 Aralık 2018 20:58

14 havalimanında alarm verildi

Almanya'da Stuttgart Havalimanı'nda havaalanı akışını gizli olarak video kaydına alan kişileri tespit eden güvenlik güçleri gözaltına alındı.

14 havalimanında alarm verildi
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Almanya’nın Stuttgart Havalimanı’nda kimliği belirsiz kişilerin havaalanı akışını gizli olarak video kaydına aldığını tespit eden güvenlik güçleri, Almanya’nın 14 havalimanında güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Almanya’nın Stuttgart Havaalanı’nda güvenlik güçleri, havaalanına ait gizli bilgilerin kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kayıt altına alındığını tespit etti. Zanlılar, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin, radikal dinci bir grubun üyesi olduğu ve Paris’te Alman plakalı bir araçta bulunduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Almanya Federal Polisi, Almanya genelinde bulunan 14 havalimanında güvenlik alarmı verdi.

İHA

havaalanı , stuttgart , alarm , almanya
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