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  4. 26 Ocak 2018 16:33

14 yaşındaki kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiler !

İngiliz çift, 14 yaşındaki kızı 1 yıl boyunca eve kapatıp tecavüz etti.

14 yaşındaki kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiler !
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İngiliz çift, 14 yaşındaki bir kızı 1 sene boyunca eve kapatıp seks kölesi olarak kullandı.

İngiltere'de yaşayan karı koca, genç bir kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullandı. Her ikisi de 42 yaşında olan çift, kız günde 3 defa tecavüz etti.

KURBAN 14 YAŞINDA

Zorla alıkoyma ve tecavüzler 2016 yılının Ekim ayında başladı. O dönem kızın öğrenci ve 14 yaşında olduğu öğrenildi. Larry Dykes ve karısı Alicia'nın genç kıza 1 yıl boyunca tecavüz ettiği belirtilirken, mahkeme mağdurun ismini açıklamadı.

ADAM TECAVÜZ ETMİŞ, KARISI İZLEMİŞ

Webster Bölge Savcısı Ben Berkstresser, "Bu çiftin bu kızı cinsel ilişki kölesi olarak kullanıyordu." dedi. Adam kıza tecavüz ederken eşinin de bunu seyrettiği açıklandı. Olay, kızın bir arkadaşının polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Savcı ikinci bir kurban olabileceğinden bahsederek çiftin tutuklandığını ve kefalet ücreti olarak 500 bin dolar belirlendiğini açıkladı.

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