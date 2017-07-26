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  4. 26 Temmuz 2017 07:23

16 yaşındaki Ceylan sır oldu

Almanya'da Karben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'den günlerdir haber alınamıyor.

16 yaşındaki Ceylan sır oldu
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Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki Karben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'den 18 Temmuz Salı gününden beri haber alınamıyor.

Genç kızın fotoğrafını basına dağıtan Karben polisi, Berbegil'in bulunması için yardım istedi. Polis, Rhein-Main ve Aschaffenburg bölgelerinde bağlantıları bulunan Ceylan Berbegil'in Almanya dışındaki herhangi bir Avrupa ülkesinde de olabileceğini belirtti.

Koyu sarı, dalgalı saçlı, 1.70 cm. boyunda ve zayıf olan Ceylan'ın kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet bulunduğu bilinmiyor.

Ceylan Berbegil'i kaybolduğu gün görenlerin veya sonrasında nerede bulunduğunu bilenlerin 06031 6010 numaralı telefondan Karben polisine başvurmaları istendi.

almanya , polis , Ceylan Berbegil
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