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  4. 02 Nisan 2018 13:07

18 bin 500 çifte vatandaş Türk'ü sınırdışı edilebilir

Avusturya'da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli çifte vatandaş olan göçmenin sınırdışı edilebileceği belirtiliyor.

18 bin 500 çifte vatandaş Türk'ü sınırdışı edilebilir
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BBC Türkçe'nin haberine göre olay geçen yıl nisan ayında Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumundan önce ortaya çıktı. 

Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi, Avusturya'da referandum için oy kullanan 95 bin kişi içinde "çifte vatandaş" olanların da olup olmadığını öğrenmek istedi. 

Yapılan araştırmada 18 bin 500 Türkiye kökenli seçmende Avusturya pasaportu olduğu ortaya çıktı. 

Avusturya'da çifte vatandaşlık yasak olduğu için hükümet şimdi binlerce kişiden "Türk vatandaşı" olmadıklarını kanıtlamalarını istiyor. 

Resmi olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybederek sınırdışı edilebilir. 

Avusturya'da oy veren seçmenlerin yüzde 75'i Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda "evet" oyu kullanmıştı.

 

BBC Türkçe

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