SON DAKİKA
1-2-3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANIYOR !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Nisan 2020 22:53

20 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya'da nmaske uyarısı !

Corona virüsü salgını yüzünden büyük acılar yaşayan İtalyanlara, sağlık yetkilileri tarafından çok önemli bir maske uyarısı yapıldı. Uyarıda, maske takanların gereksiz bir özgüvene kapılmaması gerektiği söylendi.

20 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya'da nmaske uyarısı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İtalya’da yeni corona vakaları ve günlük ölüm sayıları gün geçtikçe azalırken İtalyan yetkililerden önemli bir maske uyarısı geldi.

İtalya’nın önde gelen sağlık yetkilisi, maske takmanın corona virüsüne karşı insanları gereksiz bir cesarete yönlendirmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Maskelerin insanlara yanlış bir güven hissi vermemesi uyarısında bulunan sağlık yetkilisi, “Bu ek bir tedbir, kişisel hijyen ve sosyal mesafe çok daha önemli” dedi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde toplu taşımalarda ve marketlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin, önümüzdeki pazartesiden itibaren artık kullanılmaması bekleniyor.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
italya , ölüm , uyarı , maske
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM