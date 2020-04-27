20 binden fazla ölümün yaşandığı İtalya'da nmaske uyarısı !

İtalya’da yeni corona vakaları ve günlük ölüm sayıları gün geçtikçe azalırken İtalyan yetkililerden önemli bir maske uyarısı geldi.

İtalya’nın önde gelen sağlık yetkilisi, maske takmanın corona virüsüne karşı insanları gereksiz bir cesarete yönlendirmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Maskelerin insanlara yanlış bir güven hissi vermemesi uyarısında bulunan sağlık yetkilisi, “Bu ek bir tedbir, kişisel hijyen ve sosyal mesafe çok daha önemli” dedi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde toplu taşımalarda ve marketlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin, önümüzdeki pazartesiden itibaren artık kullanılmaması bekleniyor.