20 gündür karantinada olan 102 yaşındaki kadın taburcu oldu!

İtalya'da 102 yaşındaki Italica Grondona, korona virüsü nedeniyle kaldırıldığı hastaneden 20 gün sonra taburcu edildi. Grondona'nın doktoru, "O, bu salgın hastalığa yakalanan tüm yaşlılar için bir umut" dedi.

102 yaşındaki Italica Grondona, mart ayının başında Cenova’da San Marino hastanesine kaldırıldı. Doktor Vera Sicbaldi, kalp yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı hastanede Grondona’nın hafif korona virüsü semptomları gösterdiğini aktardı.

Sicabaldi, “O, bu salgın hastalığa yakalanan tüm yaşlılar için bir umut. Hafif semptomlar gösterdiği için Grondona’ya virüs testi yaptık ve pozitif çıktı” dedi. Sicabaldi, 1917 doğumlu Grondona’nın dünya genelinde en az 50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol Gribi’ni de atlatmış olabileceğini söyledi.

‘BAĞIMSIZ BİR KADIN’

26 Mart’ta hastaneden taburcu edilen Grondona, şu anda bir bakım evinde kalıyor. Yeğeni Villa, “Sırrının ne olduğunu bilmiyorum, ama özgür ve bağımsız bir kadın olduğunu biliyorum” dedi. Villa, sözlerine şöyle devam etti: “Tek oğlu yıllar önce ABD’de öldü. Dnas etmeyi ve müziği seviyor. Özellikle Fredy Mercury dinlemeyi seviyor.” (DIŞ HABERLER)