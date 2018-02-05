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  4. 05 Şubat 2018 11:56

20 yaşındaki genç kıza 1,5 yıl boyunca işkence ve taciz !

İngiltere'de yaşayan zalim çift, 20 yaşındaki genç kızı 17 ay boyunca eve hapsederek cinsel istirmarda bulundu

20 yaşındaki genç kıza 1,5 yıl boyunca işkence ve taciz !
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İngiltere’nin Leicester şehrinde 20 yaşındaki bir kadını evlerinde cinsel ilişki kölesi olarak tutan çift yakalandı. 27 yaşındaki Kevin Warren ve 35 yaşındaki sevgilisi Donna Morris cezaevine gönderilirken, zalim çiftin genç kadını 17 ay boyunca fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı.

“HAYVANDAN DAHA KÖTÜ”

Polisin yaptığı açıklamaya göre köle olarak tutulan kadın “hayvandan daha kötü” durumdaydı. Cani çift tecavüz başta olmak üzere genç kadına uyguladıkları istismar sebebiyle çifte 22 yıl hapis cezası verildi.

“NASIL BAŞIMA GELDİ İNANAMIYORUM”

Tutsak tutulan kadın, “Şu an geriye dönüp baktığımda bu durumun, ne kadar alçaltıcı, acımasız ve travmatik olduğunu ve bunun nasıl başıma geldiğine hala inanamıyorum” dedi.

cinsel istismar , sapıklık
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