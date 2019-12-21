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  4. 21 Aralık 2019 13:10

200 milyon TL'lik araçlar ülkeyi karıştırdı !

Avrupa ülkesi olan Belçika ordusunun Pandur zırhlı araçlarını yenileme kararı ülkede tartışma yarattı. Kabin içinde yapılan değişiklikler ile yaşam alanında küçülmeler yaşandı.

200 milyon TL'lik araçlar ülkeyi karıştırdı !
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Belçika ordusunun Pandur zırhlı araçlarını yenileme kararı ülkede tartışmalara yol açtı. Araçlara yapılan modifikasyonlar sonrası sürücü için boy sınırının 1.70 olması, erkeklerdeki boy ortalamasının 1.80 olduğu ülkede tepkiyle karşılandı.

Belçika ordusu 44 adet Pandur zırhlı aracı elden geçirmeye karar vererek, bu çalışmalar için yaklaşık 200 milyon TL’lik harcama yaptı. Araçları daha güvenli yapmak amacıyla yapılan eklemeler sonrası, kabin içindeki yaşam alanı tahmin edilenden daha da fazla küçüldü.

Yapılan incelemelerde aracı sürecek kişi için boy sınırı 1.70 olarak belirlendi. Söz konusu durum ise ülkede tartışmalara yol açtı. Zira erkeklerde ortalama boyun 1.80 olduğu ülkede, Belçika ordusunun büyük bir kısmı aracı kullanamayacak.

‘KULLANIŞSIZ HALE GELDİ’

Kamu yayıncısı VRT’nin haberine göre ordu yetkilileri zırhlı araçlarda boy kısıtlamasının standart bir prosedür olduğunu savunurken, siyasi kanattan yapılan eleştirilerin önüne geçemedi. Yeşiller Avrupa Parlamenteri Wouter De Vriendt, araçların kullanışsız hale geldiğini söylerken, harcanan paranın camdan saçılır gibi israf edildiğini öne sürdü.

Öte yandan yapılan işlemler sonrası aracın fren pedalı ve direksiyonunda da sorunlar ortaya çıktığı iddia edildi.

Sözcü

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