22 çocuğunu kaybetti... Yemin etti !

İngiltere'nin Rugeley kentinde yaşayan Kerry Hutchinson, bugüne kadar 22 kez çocuk kaybetti. 16 kez düşük yaptığı açıklanan kadın, anne olma hayalinden vazgeçmeyerek 'çocuk sahibi' olmaya yemin etti.

Rahim kanseri olduğu anlaşılan Hutchinson daha önce 16 kez düşük yapması ve kısa süre önce 22. çocuğunu kaybetmesine rağmen anne olma düşüncesinden asla geri dönmeyeceğini söyledi.

İngiliz doktorlar ise kadının 16 kez düşük yapmasına çok ilginç bir yorum yapıyor: "Bu sadece bir şanssızlık"

Hutchinson, ilk çocuğunu sadece 12 saat boyunca kucağında tutmuş, talihsiz bebek hayata geldiğinde kısa süre sonra hayata gözlerini yummuştu.

Doğum sonrası kontrolde, ilk çocuğu Paige'in ölümünü araştıran doktorlar Kerry'nin servikal kansere yakalandığını anladılar ve talihsiz kadının rahim ağzının çoğunu çıkardıklar.

Doktorlar Kerry'ye başka bir bebeği denemeye devam etmelerini söylediler ancak yapılan işlem sebebiyle bebeklerin belirli bir ağırlığa ulaşmadan erken doğabileceği konusunda da uyardılar.