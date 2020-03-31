24 saatte rekor ölüm: Ölüm sayısı 3 bini geçti!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını (Covid-19) pandeminin merkezi haline gelen Avrupa’da her geçen gün daha fazla can kaybına neden oluyor. İtalya ve İspanya’dan sonra salgının ağır kayıplara yol açtığı Fransa’da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 418 kişi artarak, 3 bin 24’e ulaştı.

FRANSA: 34’Ü 60 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ

Fansa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 24 saat içinde gerçekleşen 418 ölümün rekor olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin yüzde 34’ünün 60 yaşından küçük olduğunu belirtti.

SON DURUM: 21 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA, 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Salomon, toplam koronavirüs vaka sayısının 45 bin 170’e ulaştığı Fransa’da, 21 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde gözetim altında olduğunu bildirirken, 5 bin 102 kişinin yoğun bakımda oluğunu açıkladı.