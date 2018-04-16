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  4. 16 Nisan 2018 09:13

300 bin kişi sokaklara döküldü

Barselona’da 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.

300 bin kişi sokaklara döküldü
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İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi. Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel’de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.

“Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük” şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan’da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

İHA

barselona , katalonya , protesto
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