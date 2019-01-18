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  4. 18 Ocak 2019 23:42

97 yaşında kaza yaptı ülke ayağa kalktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Mountbatten, 97 yaşında aracıyla kaza yaptı.

97 yaşında kaza yaptı ülke ayağa kalktı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolkta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu. Yerel basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı.

Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philipin araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens’in bilincinin yerinde olduğunu, fakat şoke olmuş ve sarsılmış bir halde göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

"97 YAŞINDA NEDEN HALA ARAÇ KULLANIYOR"

Kazanın ardından bir çok konu tartışılmaya başlandı. Yerel basın, bu tartışmalara yer verdi. 97 yaşında birinin araç kullanmaması gerektiğini savunanlar yanında, Prens’in neden ’korumasız’ seyehat ettiğini sorgulayanlar olduğunu yazan basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı.

DHA

philip mountbatten , edirburg dükü , prens , elizabeth
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