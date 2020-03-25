SON DAKİKA
IRAK'IN KUZEYİNDEN KAHREDEN HABER: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT, 2 ASKERİMİZ YARALI
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 59'A YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 25 Mart 2020 22:40

AB 2 ülke ile üyelik müzakerelerine resmen başladı

Avrupa Birliği, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması yönünde resmi kararını açıkladı.

AB 2 ülke ile üyelik müzakerelerine resmen başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AB Konseyi tarafından yayımlanan bildirgede, Kuzey Makedonya'nın AB reformlarını uygulama konusunda kararlılık gösterdiği belirtilerek, "Kaydedilen ilerleme göz önünde bulundurularak, AB üyeleri, Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede ayrıca Arnavutluk'un da AB reform programını uygulamada kararlı olmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, Konseyin oy birliğiyle Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması kararına vardığı ifade edildi.

AB ülkelerinin bakanları, dünkü Genel İşler Konseyi'nde söz konusu iki ülke ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakat sağlamıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
müzakere , avrupa birliği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM