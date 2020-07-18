  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 18 Temmuz 2020 10:40

AB, ABD yaptırımlarına yanıt

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Trump’ın Avrupa şirketlerine uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili derin endişe duyduğunu belirten Borrell, “ABD’nin Avrupa ​​şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum.” dedi.

AB, ABD yaptırımlarına yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD’nin kendi sınırları dışında yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Borrell, “ABD’nin Avrupa şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum. İran, Küba, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve son olarak Kuzey Akım 2 ile TürkAkım projelerinde bu gelişmekte olan eğilime tanık olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, meşru biçimde iş yapan Avrupalı şirketlere üçüncü ülkelerin yaptırımlarına ilkesel olarak karşı çıktığını, Avrupa politikalarını üçüncü ülkelerin belirleyemeyeceğini kaydetti.

AB’nin siyasi farklılıklar konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Borrell, yaptırım tehdidinde ise görüşme gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Borrell, dış ve güvenlik politikası hedeflerinin paylaşıldığı durumlarda ise eşgüdümlü politikaların değerli olduğunu vurguladı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , açıklama , avrupa birliği , ab , yanıt , yaptırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM