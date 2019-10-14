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  4. 14 Ekim 2019 10:31

AB bakanları Türkiye gündemiyle toplanıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini söyledi.

AB bakanları Türkiye gündemiyle toplanıyor
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." dedi.

Lüksemburg'da yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, 17-18 Ekim'de düzenlenecek AB Lider Zirvesi'nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağını belirten Mogherini, "Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin, Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." ifadelerini kullandı.

AA

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