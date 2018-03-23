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  4. 23 Mart 2018 17:59

AB Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı !

Uluslararası ittifaka üye ülkelerin liderleri, İngiltere'nin AB'den çıkması sonrası aralarında yapılacak müzakereler için onay verdi.

AB Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı !
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Uluslararası ittifaka üye ülkelerin liderleri, İngiltere ve AB arasında Brexit sonrasında inşa edilecek ilişkileri müzakere etmek için yeni aşamaya geçilmesine onay verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesi, İngiltere'nin  birlikten ayrılmasının ardından (Brexit) taraflar arasında gelecekteki ilişkileri  belirleyecek müzakerelerin başlatılması için yeni aşamaya geçilmesine onay verdi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen 27 ülkenin  liderlerinden, Brexit müzakereleri çerçevesinde yeni aşamaya geçilmesi için onay  çıktı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve devam ederken sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, liderlerin İngiltere ve AB'nin gelecekte inşa  edeceği ilişkiler için yeni aşamaya geçilmesi kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da yeni aşamada müzakerelerin  gidişatını belirleyecek temel yol haritasının detaylarına yer verildi.

Yeni aşamada tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler,  dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele gibi savunma ve güvenlik  konularında iş birliğine yönelik görüşmeler yürütmesi bekleniyor.

AB'nin Brexit sonrasında da İngiltere'yle yakın ilişkiler yürütme  isteği vurgulanan yol haritasında, İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Tek Pazar  dışında kalma kararının hem ikili ilişkileri hem de ekonomik gelişmeleri olumsuz  etkileyeceği uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birlik üyeleriyle aynı haklara  sahip olamayacağı hatırlatılan yol haritasında, AB'nin karar verme  mekanizmalarında bağımsızlığını muhafaza edeceği ifade edildi.

'Kapsamlı serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışmaya hazırız'

AB'nin, İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra Londra yönetimiyle  "kapsamlı ve dengeli" bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediğine işaret  edilen yol haritasında, bu anlaşmanın üye ülkelere sağlanan hak ve avantajların  aynısını sağlayamayacağının altı çizildi.

Hafta başında AB ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek  bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı. AB Komisyonunun  Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık  2020'de sona ereceğini, bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı  mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine  AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini  duyurmuştu.

ingiltere , avrupa birliği , brexit , ittifak
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