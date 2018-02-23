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  4. 23 Şubat 2018 23:19

AB liderler zirvesi sonrası Doğu Guta açıklaması

Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrası Donald Tusk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AB liderler zirvesi sonrası Doğu Guta açıklaması
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Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sona erdikten sonra Donald Tusk açıklama yaptı. Tusk yaptığı açıklamada Doğu Guta'ya değindi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk,  Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği hava  saldırılarında sivillerin yaşamını yitirmesine ilişkin, "Esed rejimi masum çocuk,  erkek ve kadınları öldürüyor. Rusya ve İran bunların yaşanmasına müsaade ediyor."  dedi. 

 Brüksel'deki gayriresmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı  Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu. Suriye konusunda Tusk, "Esed rejimi masum çocuk, erkek ve kadınları  öldürüyor. Rusya ve İran bunların yaşanmasına müsaade ediyor. AB derhal ateşkes  yapılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyor." dedi.

Tusk, toplantıda AB'nin 2020 sonrası bütçesini belirlemeye yönelik de  "Çok yıllı mali çerçeve konusunu ele aldık. Önceliklere göre bütçe çalışmalarını  hızlandırmaya karar verdik. Bu yıl bir anlaşma sağlanmasının zor olduğu  görülüyor." diye konuştu. Bütçede yasa dışı göç, savunma, güvenlik ve  Erasmus+ programına daha  fazla kaynak aktarmayı planladıklarını dile getiren Tusk, ortak tarım politikası,  Ar-Ge, yatırımlar ve altyapı projelerinin de öncelikli olacağını söyledi.

 Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılışıyla (Brexit) birlikte ortaya  çıkacak AB bütçesindeki farkı kapatmak için birçok üye ülkenin daha fazla katkı  sağlamaya hazır olduğunu anlattı.

 AP'de koltuk sayısı düşecek

2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin ise Tusk, "Liderler,  AP'deki koltuk sayısının 751'den 705'e indirilmesi üzerinde mutabık kaldı." dedi. Tusk, bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçiminde AP'de en çok  sandalye sahibi siyasi partinin adayının, AB Konseyi tarafından otomatik olarak  onaylanması yönündeki talebin kabul görmediğini açıkladı.

Juncker'den tarım ve uyum bütçesinde kesinti işareti

Juncker de AB'nin kurumsal meselelerinin ele alındığı zirvede, AB  Komisyonu ve Konseyi başkanlıklarının birleştirilmesi konusunda liderler arasında  görüş ayrılıkları olduğunu bildirdi. Mali konular ile ilgili Juncker, Brexit sonrasında ortaya çıkacak  boşluğun kapatılması için 14-15 üye ülkenin katkılarını arttırma niyetlerini  beyan ettiğini söyledi. Juncker, gelecekteki bütçede uyum ve tarım harcamalarında kesinti  yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu fikir hoşuma gitmiyor ancak bu hayata  geçirmemiz gereken bir karar. Uyum ve tarım harcamaları AB bütçesinin yüzde  70'ini kapsıyor. Söz konusu alanlarda kesinti yapmazsak diğer alanlarda yüzde 45  kesinti yapmamız gerekecek." diye konuştu.

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