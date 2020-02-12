ABD ile Rusya arasında sosyal medya savaşı !

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu paylaşımının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden cevap geldi. Paylaşımda, İdlib'de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında "Takdiri size bırakıyoruz" ifadesi kullanıldı.