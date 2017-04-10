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  1. 10 Nisan 2017 23:24

ABD seçimlerine karışan hacker tutuklandı

İspanya'da ABD seçimlerini hack'lediği iddia edilen Rus hacker tutuklandı.

ABD seçimlerine karışan hacker tutuklandı
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İspanyol polisi, ABD'deki başkanlık seçimlerini hack'lediği öne sürülen bir Rus vatandaşını tutukladıklarını açıkladı.

ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili hacker iddiası üzerine gözaltına alınan Rus vatandaşı tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 Nisan'da gözaltına alınan Piotr Levaşov isimli Rus programcının, bugün tutuklanmasına karar verildi. ABD'nin Levaşov için iade talebinde bulunduğu belirtildi. Sanığın iade edilip edilmeyeceğine, İspanyol ulusal ceza mahkemesi karar verecek.

TRUMP'A YARDIMCI OLDU İDDİASI

Rus yazılımcı, Donald Trump'ın kazanmasına yardım edecek şekilde seçimleri hack'leme saldırılarında bulunmakla suçlanıyor. Siber güvenlik uzmanları ayrıca Levaşov'un, "spam mail" aracılığı ile çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılığı yapan Peter Severa lakaplı şahısla da bağlantılı olduğunu iddia etti.

rusya , seçim , hacker , abd