ABD'den Türkiye'ye NATO ve F-35 tehdidi !

Amerikan basınında yer alan habere göre, Türkiye haziran ayının ilk haftasında Rusya ile imzalanan S-400 anlaşmasından vazgeçmezse ABD, Türkiye'yi önce F-35 projesinden çıkaracak ardından da yaptırımlarla cezalandıracak.

Amerikan CNBC haber kanalının internet sitesinde yayımlanan bir haberde, Türkiye’nin en geç iki hafta içinde Rusya ile imzaladığı milyar dolarlık S-400 anlaşmasını iptal etmesi gerektiği yoksa ABD’nin ağır cezalarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı iddia edildi.

Amanda Macias imzalı haberde, Türkiye’nin S-400’ler hakkında karar vermek için en fazla 2 haftası kaldığı belirtildi. Washington’daki ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, S-400 anlaşmasının iptal edilmemesi halinde Türkiye, F-35 projesinden çıkartılacak ve bir dizi yaptırıma uğrayacak.

Türkiye’ye haziranın ilk haftasonuna kadar süre tanındığı iddiasıyla yayımlanan haberde Türkiye’nin anlaşmadan vazgeçmemesi halinde NATO yaptırımlarıyla da karşılaşabileceği öne sürüldü.

ABD’li yetkililerin, “NATO ülkeleri NATO’nun askeri sistemleriyle uyumlu ekipmanlara sahip olmalı. Rus sistemleri bu standartlarla uyuşmayabilir. Türkiye’nin S-400 anlaşmasını iptal etmediği takdirde çok ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceğinin altını çiziyoruz” ifadeleriyle Türkiye’yi tehdit ettiği haberde S-400’lerin bu yaz teslim alınması halinde 2020 yılında kullanıma hazır olacağı açıklandı.