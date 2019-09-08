AB'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hahn, sosyal medya hesabından “Türkiye'den kötü haber” başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bir politikacının ifadelerinin ki hatta hakarete yol açmış olsa bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer." ifadelerini kullandı.

Johannes Hahn açıklamasını “hukukun üstünlüğü” etiketiyle paylaştı.