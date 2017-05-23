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  4. 23 Mayıs 2017 16:02

AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çağrısında bulundu.

AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı.

Federica Mogherini, AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan ile düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine verdiği desteği yineleyerek, Ermenistan'ı Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdı.

"ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI"

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Mogherini, "Mevcut durum sürdürülemez. Uluslararası hukuk çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunmalı" dedi.

AB ve Ermenistan arasında geçen mart ayında imzalanan AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin tamamlandığını belirten Mogherini, sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi 17. Toplantısında, Ermenistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformların ele alınan konular arasında olduğu bildirild

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