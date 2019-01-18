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  4. 18 Ocak 2019 18:00

AB'den flaş İngiltere ve Brexit açıklaması

Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ve Brexit hakkında açıklamalarda bulundu.

AB'den flaş İngiltere ve Brexit açıklaması
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Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi Michel Barnier, bu hafta İngiliz parlamentosunda reddedilen anlaşmadan daha kapsamlı bir Brexit anlaşması ihtimaline açık olduklarını söyledi.

Başbakan Theresa May, istediği anlaşmanın parlamentoda aldığı ağır yenilgi üzerine diğer parti liderleriyle kabul edebilecekleri seçenekler üzerinde temaslara başladı.

Ancak bu durum İngiltere’nin 29 Mart’ta anlaşmasız olarak AB‘den ayrılması riskini de artırmış oldu. May, Brexit’in yürürlüğe girmesinden sonra, tamamen bağımsız bir ulusal ticaret politikası içinde AB ile geniş kapsamlı bir serbest ticareti düzeni kurulmasını istiyordu.

Ana muhalefet İşçi Partisi’nin AB ile gümrük birliğinin devamı yolundaki isteği ise May’in bu önerisine kapıyı kapatıyor. Diğer bazı çevreler ise Norveç örneğini göstererek, İngiltere’nin tek pazarda kalarak AB ile eskisinden daha da yakın bir ilişki sürdürmesini istiyorlar.

Barnier dün Lizbon’da Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra gazetecilere, “Eğer (İngiltere) bize daha kapsamlı bir ilişki istediklerini söylerse, bizim kapımız buna açık” dedi.

brexit , ingiltere , ab
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