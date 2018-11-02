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  4. 02 Kasım 2018 17:07

AB'den İtalya'ya tehdit gibi uyarı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, İtalya'nın eurodan ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

AB'den İtalya'ya tehdit gibi uyarı
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya`nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunan İtalya'nın eurodan çıkıp çıkmayacağı Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ORF'ye yaptığı açıklamada İtalya'nın eurodan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

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