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  1. 28 Nisan 2017 20:51

AB'den referandum açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'de referandum sonuçları hakkında açıklama yaptı.

AB'den referandum açıklaması
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler YüksekTemsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili olarak 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' dedi.

Avrupa Birliği odaklı haberler yapan "euinside.eu" sitesinin haberine göre, Mogherini  AB'ninTürkiye'deki referandum sonuçlarını kabul ettiğini söylerken, Türkiye'nin Venedik Komisyonu kararlarına uyması gerektiğini belirtti. Mogherini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmayacağını vurguladı. Öte yandan, Mogherini yeni müzakere başlıklarını açma konusunda herhangi bir çalışma yürütülmediğini de ekledi.

ab , türkiye , referandum , avrupa birliği