AB'den şok çıkış: ''Sığınmacılar siyasi amaç için kullanılamaz''

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a yönelmişti.
AB dışişleri bakanlarının açıklamasında, “AB, Yunanistan-Türkiye sınırındaki durumdan son derece endişe duymakta ve Türkiye’nin göçmenleri siyasi amaçları için kullanmasını kabul etmemekte” ifadesi yer aldı.
‘AB’nin dış sınırındaki durum kabul edilemez‘ denen açıklamada “Göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla yasadışı şekilde sınırı geçmeleri teşvik edilmemeli” vurgusu yapıldı.http://www.diken.com.tr/ab-turkiyenin-siginmacilari-siyasi-amac-icin-kullanmasi-kabul-edilemez/
Haber3.com'a Google'da abone olun