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  4. 06 Kasım 2018 16:34

AB'den Suudi Arabistan'a Türkiye çağrısı

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında AB, Suudi Arabistan'a Türkiye ile "iş birliği" çağrısında bulundu.

AB'den Suudi Arabistan'a Türkiye çağrısı
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Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında konuşan AB Sözcüsü Maja Kojiancic, "Suudi yetkililerin konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam bir iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB), İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yapılan  açıklama hakkında, "Suudi yetkililerden konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve  sorumluları yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam bir  iş birliği içerisinde yapılması gerekiyor." çağrısında bulundu. 

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusu üzerine  "Suudi yetkililerin konuya ilişkin tüm bilgileri sağlaması ve sorumluları yargı  önüne çıkarmasını bekliyoruz. Bunun Türk yetkililerle tam iş birliği içerisinde  yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, "AB, sürecin başından beri Suudi yetkililere şeffaf ve  hızlı bir soruşturma ile cinayeti aydınlatma çağrısında bulundu. Suudi  yetkililerle konuya ilişkin iletişim kurmaya devam ediyoruz." dedi.

AP'nin silah ambargosu çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, "Suudi Arabistan'ın güvenli ve şeffaf bir soruşturma  gerçekleştirilmesi için iş birliği yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın  öldürülmesine ilişkin detayların netleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması  konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ise geçen hafta onayladığı kararda,  Kaşıkçı'nın öldürülmesini "çok güçlü" şekilde kınamış, uluslararası soruşturma  çağrısında bulunmuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisi veya kontrolü olmadan  böyle bir cinayetin işlenemeyeceğinin altı çizilen kararda, AP üyeleri, Suudi  Arabistan'a AB genelinde bir silah ambargosu uygulanması için ortak tutum  belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan  Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda  başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine  önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi  kullanılmıştı.

AA

iş birliği , türkiye , cemal kaşıkçı
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