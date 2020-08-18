  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 18 Ağustos 2020 08:22

AB'den Türk vatandaşlarına vize engeli için kafa karıştıran açıklama!

Avrupa Birliği adına yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurulduğu yönünde "yeni bir Komisyon teklifi" bulunmadığı kaydedildi.

AB'den Türk vatandaşlarına vize engeli için kafa karıştıran açıklama!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Avrupa Birliği (AB), Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı.

Açıklama, AB Komisyonu basın biriminden yapıldı.

"Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilen açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

 Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

Avrupa, Türkiye'ye kapıları kapattı! Kimler vize alabilecek?İşte o iddia:
Avrupa, Türkiye'ye kapıları kapattı! Kimler vize alabilecek?

 


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , Türk vatandaşları , avrupa birliği , ab , schengen , virüs , maske , tedbir , salgın , korona , normalleşme , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , covid , kovid-19 , kovid , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM