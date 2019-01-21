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  4. 21 Ocak 2019 16:11

AB'den Türkiye-AB zirvesi açıklaması

AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, Türkiye ile yapılacak zirve hakkında açıklama yaptı.

AB'den Türkiye-AB zirvesi açıklaması
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AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, "Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin de katılımıyla Türkiye ile AB arasında Bükreş'te bir zirve üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu, "Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin de katılımıyla Türkiyeile AB arasında Bükreş'te bir zirve üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Meleşcanu, Türkiye-AB ilişkilerinin seyrine ilişkin Brüksel'de AA muhabirine değerlendirmede bulundu. 

Türkiye ile müzakerelerin devamını "güçlü biçimde" desteklediklerini belirten Meleşcanu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB yetkililerini Bükreş'te bir araya getirecek bir zirve üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki 'inşallah' her şey yolunda giderse. Henüz belirlenmiş net bir tarih yok ancak bu zirvenin Mart başında olması muhtemel." diye konuştu.

TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI 

Meleşcanu, en son 2015'te yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısına ilişkin, "(AB Konseyi başkanı olarak) İlk önerilerimizden biri Türkiye ile AB arasında Ortaklık Konseyi toplantısının yeniden yapılması olacak. Amacımız çeşitli konulardaki görüşmelere ivme kazandırmak ve hızlandırmak. Bunlar arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de bulunuyor." ifadelerini kullandı. 

AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi üç buçuk yıldır toplanamıyordu.

AA

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