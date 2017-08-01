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  4. 01 Ağustos 2017 19:01

AB'den Türkiye açıklaması !

Almanya, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etmişti. Avrupa Birliği'nden bu çağrıya yanıt geldi.

AB'den Türkiye açıklaması !
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Almanya'nın Türkiye'ye ekonomik baskıyı artırın çağrısına AB Komisyonu'ndan olumlu yanıt gelmedi. Bugün gerçekleşen basın toplantısında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki taraf için önemli ekonomik yararlar sağlayacağı belirtildi.

Almanya, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı. 
 
Alman hükümeti AB'ye sunduğu belgede AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını talep etti.

Belgede ayrıca AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için görüşmeler düzenlenmesinin Türkiye'ye yanlış bir mesaj vereceği iddia edildi.

Almanya'nın söz konusu iddiaları bugün Avrupa Birliği Komisyonu'nda gündeme geldi. 

Komisyon Türkiye'yle Gümrük  Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden halihazırda yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar  sağlayacağını açıkladı.

'Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi gerekli'

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara  ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli  Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin  güncelleştirilmesi bizim üye ülkelere teklif ettiğimiz bir şey" ifadesini kullandı.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise,  Türkiye ile ilişkilerin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu söyledi .

Milliyet

engel , ab , almanya , türkiye , şikayet , iletişim
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