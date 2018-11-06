AB'den Türkiye'ye bir kötü haber daha

Die Welt gazatesine demeç veren AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi.

AB Komisyonu’nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına atıfta bulunarak, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye’nin öngörülen bir zamanda AB’ye üye olması gerçekçi değil” diye konuştu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının ‘gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını’ ifade eden Hahn, “AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı” dedi.

Hahn tarafların enerji, göç, Suriye’nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.