AB'den Türkiye'ye şaşırtan Doğu Akdeniz tepkisi !



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten ve Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden adımlarının, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını belirtti.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.

ERMENİSTAN'DAN DA TEPKİ GELDİ

Kıbrıs adasına yüzlerce kilometre uzaklıktaki Ermenistan'dan, Türkiye'nin bölgedeki sondaj çalışmalarına tepki geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde jeolojik keşif çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla sondaj çalışmaları yapma girişiminden endişe duyduklarını ve bu eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına tepki gösterenlere Ermenistan da katıldı.

Sputnik’teki habere göre, Ermeni Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz. Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Kıbrıs ve halkına tam desteğimizi ifade ederken, Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” dendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimine değinerek “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.