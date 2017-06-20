AB'den ''yetenek avcısı'' uygulaması

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların eğitim, beceri, vasıf ve kabiliyetlerine göre ayırt edecek bir internet uygulaması başlattı.

AB Komisyonu, birlik üyesi ülkelere gelen mülteci, sığınmacı ve göçmenleri, eğitim, yetenek ve kabiliyetlerine göre ayrıştırılacak "Beceri profil aracı" adındaki internet uygulamasını başlattı. AB dillerinin yanı sıra Arapça, Farsça, Peştuca, Kürtçe gibi çeşitli dillerin de tercih edilebildiği uygulamaya giren sığınmacılar, başlangıçta kişisel bilgilerini girecek.

Sistemde, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, vatandaşlık, medeni durum, adres, telefon numarası, e-posta gibi iletişim ve temel bilgiler doldurulacak. Ardından, AB'ye giriş tarihi, ikamet durumu ve statüsü, bakmakla yükümlü olunan kimseler gibi sorular yanıtlanacak. Ana dil, bilinen diğer diller, eğitim durumu, okuma-yazma ve sayılarla ilgili yetkinliklerin sorulduğu sitemde, akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımı, internet üzerinden sesli ve görüntülü arama gibi özelliklere sahip olunup olunmadığı cevaplanacak.

Sistemde, geçmiş iş deneyimleri girildikten sonra daha önce yapılmış veya gelecekte yapılabilecek alanlar arasında tercihler yapılacak. Burada, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı, tarım, dikiş, yemek pişirme, hayvan bakımı, mobilya, inşaat gibi alanlardan hangilerinin yapılabileceği yanıtlanacak.

Uygulamayla AB'deki işveren, eğitimci ve çeşitli ilgili kurumların, göçmenlerin beceri ve yetkinliklerini daha iyi anlamalarının sağlanması amaçlanıyor. AB, bu uygulamanın sığınmacılara faydalı olacağını iddia ediyor.