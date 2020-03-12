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  4. 12 Mart 2020 14:20

AB'den Yunanistan'a ''sığınma hakkı'' çağrısı

Avrupa Birliği, Yunanistan'a sınırlarındaki sığınmacılar için "sığınma hakkına uyması" çağrısında bulundu.

AB'den Yunanistan'a ''sığınma hakkı'' çağrısı
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The Guardian gazetesindeki habere göre AB Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddiasını değerlendirdi.

Johansson, bu konuyu Yunanistan ziyaretinde yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Bu gibi geçici gözaltı merkezleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz ancak şiddet uygulayamazsınız." dedi.

AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi.

AA

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