AGİT referandum oylarının yeniden sayılmasını istedi

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, “Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır dedi.

Türk hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işbirliğine yanaşmaması durumunda Türkiye'deki politik durumun kötüleşeceğini de öne sürdü.

Michael Georg Link, Türkiye'nin gözlemcilerin tavsiyeleri konusunda AGİT ile işbirliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

AGİT ve AKPM gözlemcileri pazartesi günü yaptıkları ilk değerlendirmede, oylamanın yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusu taşıdıklarını belirtmişlerdi.

Link, daha önce yaptığı açıklamada da referandumla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılmasında Türkiye’nin işbirliğine yanaşmamasını eleştirmişti. Alman medyasına konuşan Link, “YSK'nın yanlış ya da mühürsüz oyları geçerli sayma kararının Türk yasalarına aykırı olduğu sabittir” demişti.