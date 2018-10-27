Akaryakıt zammına protesto !

Fransızlar akaryakıta getirilen 0.76 Euro'luk zamma karşı imza kampanyası başlattı. İmza sayısı kısa sürede 293 bine ulaştı. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda neredeyse hemen hemen her ay akaryakıt fiyatına zam geliyordu. Bu zamların vatandaşlara daha fazla yansımaması için ise yetkililer Eşel Mobil Sistemi getirerek, benzin ve motorin litre fiyatlarını sabitledi. Benzin litre fiyatı şu an 6.98 TL'den motorin litre fiyatı ise 6.36 TL'den işlem görüyor.

Euronews’te yer alan habere göre; Fransa’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto eden halk imza kampanyası başlattı. Mazotun litresine 0.76 Euro, benzinin litresine 0.38 Euro zam yapılmasıyla mazotun litre fiyatı 1.458 Euro’ya, kurşunsuz benzin litresi 1.544 Euro’ya yükseldi.

Akaryakıta getirilen zamları protesto eden Fransızlar, 17 Kasım Cumartesi günü ülke çapında eylem ve yürüyüş düzenleyecek. İnternet üzerinden imza kampanyası başlatan 32 yaşındaki Priscillia Ludosk, “Bu zamları ekolojiyi korumak için yaptıklarını söylüyorlar fakat benzin ve mazotun yerine geçebilecek çevre dostu çözümler üretmiyorlar.” ifadelerine yer veriyor. “Pompadaki akaryakıtta fiyat indirimi için” sloganıyla Fransa’nın Seine-et-Marnaise kentinde başlatılan imza kampanyası büyüyor. Kampanyada 300 bin imza sayısına ulaşmaya yaklaşık 7 bin imza kaldı.