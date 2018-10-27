Maden sahaları için önemli açıklama
Maden sahaları için önemli açıklama
Savunma Bakanlığı'ndan flaş karar ! Hafta sonu da...
Savunma Bakanlığı'ndan flaş karar ! Hafta sonu da...
İnternetten araba satacak olanalr dikkat !
İnternetten araba satacak olanalr dikkat !
Tunceli'deki 2 şehitle ilgili soruşturma
Tunceli'deki 2 şehitle ilgili soruşturma
CHP’de başvurular bitti: İşte son adaylar
CHP’de başvurular bitti: İşte son adaylar
CHP'li Gürsel Tekin'den ''beton lobisi''ne savaş açtı
CHP'li Gürsel Tekin'den ''beton lobisi''ne savaş açtı
Milyonlarca aboneye müjde: Cep'teki yüksek fatura Yargıtay'dan döndü!
Milyonlarca aboneye müjde: Cep'teki yüksek fatura Yargıtay'dan döndü!
150'si general ve amiral FETÖ'den ihraç edildi
150'si general ve amiral FETÖ'den ihraç edildi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Ekim 2018 17:51

Akaryakıt zammına protesto !

Fransızlar akaryakıta zam gelince imza kampanyası başlattı.

Akaryakıt zammına protesto !
A+ A-

Fransızlar akaryakıta getirilen 0.76 Euro'luk zamma karşı imza kampanyası başlattı. İmza sayısı kısa sürede 293 bine ulaştı. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda neredeyse hemen hemen her ay akaryakıt fiyatına zam geliyordu. Bu zamların vatandaşlara daha fazla yansımaması için ise yetkililer Eşel Mobil Sistemi getirerek, benzin ve motorin litre fiyatlarını sabitledi. Benzin litre fiyatı şu an 6.98 TL'den motorin litre fiyatı ise 6.36 TL'den işlem görüyor.

Euronews’te yer alan habere göre; Fransa’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto eden halk imza kampanyası başlattı.  Mazotun litresine 0.76 Euro, benzinin litresine 0.38 Euro zam yapılmasıyla mazotun litre fiyatı 1.458 Euro’ya, kurşunsuz benzin litresi 1.544 Euro’ya yükseldi.

Akaryakıta getirilen zamları protesto eden Fransızlar, 17 Kasım Cumartesi günü ülke çapında eylem ve yürüyüş düzenleyecek. İnternet üzerinden imza kampanyası başlatan 32 yaşındaki Priscillia Ludosk, “Bu zamları ekolojiyi korumak için yaptıklarını söylüyorlar fakat benzin ve mazotun yerine geçebilecek çevre dostu çözümler üretmiyorlar.” ifadelerine yer veriyor. “Pompadaki akaryakıtta fiyat indirimi için” sloganıyla Fransa’nın Seine-et-Marnaise kentinde başlatılan imza kampanyası büyüyor. Kampanyada 300 bin imza sayısına ulaşmaya yaklaşık 7 bin imza kaldı.

fransa , zam , imza , akaryakıt , protesto
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM