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  4. 08 Mayıs 2017 18:07

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin bindiği bot alabora oldu.

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu
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Avrupa'ya ulaşma hayaliyle yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) bölgedeki temsilcisi Flavio Di Giacomo’ya dayandırdığı habere göre, 113 göçmeni taşıyan bot Libya açıklarında alabora oldu.

Di Giacomo, olaya ilk müdahalenin Libya Sahil Güvenlik yetkilileri ile balıkçılar tarafından yapıldığını ve biri kadın 7 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılan ve IOM’ye ait gemiyle İtalya’ya getirilen göçmenlerin ifadesine göre, batan botta, 9’u çocuk, 30’u kadın 120 kişi bulunuyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün geç saatlerde içinde 120 kişinin bulunduğu, Libya'dan yola çıkan başka bir bot yük fazlası nedeniyle batmış, bottaki 80 kişi hayatını kaybetmişti.

IOM, nisan sonunda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 4 ayında Avrupa’ya geçme hayaliyle Akdeniz’e açılan bin 89 göçmenin denizde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

AA

akdeniz , bot , alabora , göçmen