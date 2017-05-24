Alman Bakan: ''Türkiye giriş yasağı uyguluyor''

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman vekillerin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiyeye yapacakları ziyareti bir gün kala iptal etmeleri konusunda Türkiyeyi eleştirdi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunan Gabriel, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak basın toplantısında Alman vekillerin iptal edilen Türkiye ziyaretine değindi. Gabriel, Türkiyenin Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth ve diğer üç vekile giriş yasağı uyguladığını söyledi.

NATO zirvesinde rol oynayacağından eminim

Türkiyenin tutumunun Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve bir grup milletvekiline Alman askerlerinin ziyareti söz konusu olmadığı halde, giriş yasağı uygulanması anlamına geldiğini kaydeden Gabriel, Ben bunun NATO zirvesi kapsamında yarın (Perşembe) bir rol oynayacağından eminim ifadelerini kullandı.

Alman basınının aktardığına göre, Türkiyenin tutumunu ağır bir eylem olarak nitelendiren Alman Dışişleri Bakanı, bunun bundan sonra yapılacak görüşmeleri kolaylaştıran bir durum olmadığını da söyledi.

Roth, Ziyaretin iptal edilmesinde Türkiyenin tutumu etkili oldu

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partisi Milletvekili Claudia Roth, bugün (Çarşamba) yaptığı basın toplantısında Türkiye ziyaretinin iptal edilmesine gerekçe olarak Türk tarafının tutumunu göstermişti. Türk tarafından kendilerine Alman parlamenterlerle siyasi görüşmeler yapılmasının şu aşamada uygun bulunmadığı yönünde bilgi geldiğini kaydeden Roth, bunun resmi görüşme yapamamak anlamına geldiğini ve siyasi diyaloğun reddedilmesiyle eşdeğer olduğunu söylemişti.

Alman basınına göre, yarın NATO zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkelin fırsat bulup ikili görüşme yapması durumunda İncirlik konusu, Alman parlamenterlerin ziyareti, tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücelin durumu ele alınması muhtemel konuların başında yer alıyor.