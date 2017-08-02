Alman bakandan Türk turizmcilere mesaj

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiyeye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Almanya’nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.



"KALBİM KANIYOR"

Almanya'nın Türkiyeye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batıdaki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin Türkiye'deki en Alman dostu kesim olduğunu belirtti. Gabriel, Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor ifadelerini kullandı.

İDAM İLİŞKİLERİN SONU OLUR

Gabriel, Türkiyede idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı "Bu çok açık" diye konuştu.