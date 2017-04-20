Alman Bakan'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssünde konuşlu Alman askerleri ile Tornado keşif uçaklarının çekilmesi tartışmalarını anlamadığını söyledi.

"Türkiye'ye değil kendimize zarar veririz!"

Ortadoğu gezisi kapsamında dün Irakta temaslarda bulunan Gabriel, Alman kamu kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Ben bu tartışmayı hiç anlamadım. Bu konu sadece referandumdan sonra değil, daha önce de gündeme geldi. Sol Parti ve Yeşillere mensup politikacılar İncirlik'ten çekilmemiz gerektiğini dile getiriyorlar. Biz İncirlik'te uluslararası koalisyonu IŞİD'e karşı desteklemek için bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki, biz kendi çıkarımız için oradayız. Türkiye'ye iyilik yapmak ya da Türkiyeyi desteklemek için değil, IŞİD'e karşı mücadelede katkı vermek için oradayız. Çekilecek olursak, biz kendimize zarar veririz. Ben şimdi bunun Türkiye'yi ne tür bir cezalandırma olacağını anlamıyorum dedi



Türkiye konusunda sağduyulu olmalıyız



Biz anti demokratik yollara başvuran kimseyi desteklemek istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin AB'nin doğrudan komşusu olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye IŞİD'e karşı mücadelede ihtiyacımız olduğu için değil, Avrupa'nın komşusu olduğu için ihtiyacımız var. 80'li yıllarda Türkiye'de askeri diktatörlük vardı ama kimse o zaman Türkiye'nin NATO'dan dışlanmasını istemedi, çünkü biliyorduk ki bu Türkiye'nin Sovyetler Birliğinin yanına itilmesini sağlayacak bu da bize zarar verecekti. Bu nedenle şu anda da sağduyulu olmayı öneririm. Böyle bir tartışma sadece Türkiye'nin Rusya'ya yanaşmasını sağlar. Bu bizim çıkarımıza olmaz. Bizim yapmamız gereken, Türkiye'de anayasa değişikliğine karşı oy kullananları desteklemek olmalı. Halkın yarıya yakını, belki de daha fazlası bu değişikliğe karşı Türkiye'de demokratik unsurları desteklemek gerek. Türk hükümeti ile görüşmeyi kesmeyi akıllıca bulmuyorum.