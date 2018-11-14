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  4. 14 Kasım 2018 16:38

Alman ekonomisinde yıllar sonra bir ilk

Alman ekonomisinin yıllar sonra daralmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier böyle yorumladı.

Alman ekonomisinde yıllar sonra bir ilk
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Avrupa`nın ekonomi motoru Almanya`nın ekonomisi yıllar sonra ilk kez daraldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier "Bu bir felaket değil" diyerek Almanları adeta teselli etmeye çalıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Almanya'nın başkenti  Berlin'de düzenlenen 12. Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Almanya  ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Alman ekonomisindeki üçüncü çeyrekteki daralmanın, ağırlıklı olarak,  otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından  kaynaklandığını belirten Altmaier, “Otomobil üreticileri üretimlerini düşürmek  zorunda kaldılar. İnsanlar daha az otomobil almaya başladı. Bu yüzden üçüncü  çeyrekte ekonomi yüzde 0,2 küçüldü. Bu bir felaket değil, son çeyrekte büyümenin  yukarı yönlü toparlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile ikinci büyük ekonomisi olan  Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkilerini hissettiklerini bildiren  Altmaier, ABD ile herhangi bir ticaret geriliminden kaçınmaya çalıştıklarını  kaydetti.

Altmaier, sanayileşmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim  değişikliğiyle mücadelede örnek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ALMAN EKONOMİSİ 2015’İN BAŞINDAN BERİ İLK DEFA BİR ÇEYREKTE KÜÇÜLDÜ

Almanya ekonomisi, Destatis verilerine göre, bu yılın üçüncü  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Böylece Avrupa'nın en büyük  ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, 2015’in başından beri ilk defa bir çeyrekte  küçüldü.

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme  tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak  açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e  düşürülmüştü.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde  ciddi bir toparlanma beklenirken, küresel ticaret ihtilaflarının artması ya da  ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit nedeniyle geçici tedarik  zincirindeki karışıklıklar ülke ekonomisi için olumsuz gelişmeler olarak  bakılıyor.

AA

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