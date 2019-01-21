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  4. 21 Ocak 2019 22:59

Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Sinan Selen getirildi.

Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
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Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat  biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona geldi.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma  Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen görevlendirildi. 

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg'in  yardımcılığını yapacak Sinan Selen'in özgeçmişi konularak bugün resmen görevine  başladığı ifade edildi.

Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat  biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

Selen'in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden  mezun olduğu belirtildi.

2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde  bulunan Selen, 2006'da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde  yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı.

2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire  Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın  tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.

Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı  olarak döndü ve görevine bugün resmen başladı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini  ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.

Teşkilatın önceki başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz  kentinde mültecilerle çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle  hükümetin tepkisini çekmiş ve görevden alınmıştı.

AA

türk , alman istihbaratı
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