Alman medyası Türklere yüklendi

Alman medyası, referandumun ardından Almanya'da yaşayan "Erdoğan yanlısı Türkler'i ağır ifadelerle eleştirmeye başladı.

Almanya'daki Türkler'in referandumda "evet" vermesini Almanya medyası ağır sözlerle eleştirdi.

Almanya’daki ana akım medya, referandumdan sonraki yayınlarında mızrağın ucunu “Almanya Türklerine” çevirdi.

Alman medyasının amiral gemisi sayılan Bild gazetesi, internet sitesinde de sürdürdüğü tepkili değerlendirmelerinde bu ülkede yaşayan ve Erdoğan’ın tartışmalı zaferine destek veren Türk seçmenleri “despot yanlılığı” ile suçladı.

Türk seçmenlerin Almanya’daki demokrasinin nimetlerinden yararlandığını, ama Türkiye’de rahatça “bir despot için oy kullandığını” öne süren gazete, manşetten “Alman Türkler Erdoğan’ın zaferine yardımcı oldu” diye yazdı.

Paskalya tatili nedeniyle bugün ilk kez yeniden yayımlanan tüm Alman gazetelerinin manşetlerinde, Türkiye'deki referandum yer aldı.

Medyada, özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli toplumun “Erdoğan destekçiliği” ağır suçlamalara konu oldu.

Seçmen eğilimlerinin, Türkiye’dekinden çok daha sağda ve Erdoğan yanlısı bir görüntü verdiğini hatırlatan medyadaki ana eğilime göre, bu gelişme Almanya’daki toplumsal barışı tehlikeye düşürüyor.

Almanya'daki Türkler özellikle de AfD (Almanya için Alternatif) gibi son anketlerde yine üçüncü parti konumuna yükselen sağ popülizmin ekmeğine yağ sürebilecek bir potansiyel içeriyor.