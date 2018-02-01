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  4. 01 Şubat 2018 21:15

Alman parlamentosunda PKK paçavrası skandalı

Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

Alman parlamentosunda PKK paçavrası skandalı
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Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı.

PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR

Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.

AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER

Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi.

 

 

Sabah

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