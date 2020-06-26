Almanlar yaz tatili için kararlarını verdi

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı son ankette Almanlar arasında koronavirüse yakalanma korkusu azalsa da yüzde 51'lik kesimin tatilini evde geçirmeye karar verdiği göze çarpıyor.

Ankete katılanların yüzde 87'si tatil konusunda kesin kararını verdiğini belirtirken yüzde 12'lik ise kesim hâlâ kararsız olduğunu ifade ediyor.

Gençlerin, tatil planları konusunda kararını henüz vermeyenler arasında çoğunlukta olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 51 EVDE KALACAK

Kararını verenlerin 51'i tatilini kendi evinde geçireceğini söylerken, yüzde 17’lik kesim de Avrupa ülkelerinden birine gitmeyi planlıyor. Yüzde 35'lik kesim ise Almanya içinde seyahat etmeyi düşünüyor.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle tatilini Avrupa dışında geçirmek isteyenlerin oranı yüzde 2'de kaldı.

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest dimap'a yaptırılan ankete seçme yaşındaki bin 68 kişi katıldı.

Ankette Almanlara koronavirüsle ilgili korkuları da soruldu. Kendisi ya da bir aile ferdinin koronavirüse yakalanma olasılığından "ciddi şekilde" endişe edenlerin sayısında azalma tespit edildi.

Koronavirüs bulaşmasından korkanların oranı Mart ayında yüzde 55 iken bu oranın yüzde 24'e gerilediği kaydedildi. Ankete katılanların yüzde 75'i, son günlerde bazı bölgelerde yerel bazda artan vaka sayılarına rağmen virüs nedeniyle büyük endişe duymadığını bildirdi.

TÜRKİYE’YE SEYAHAT KISITLAMASI UZATILMIŞTI

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 10 Haziran’da aldığı kararla, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için yapmış olduğu seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha önce seyahat uyarılarının kaldırıldığı 31 AB ve Avrupa ülkesinden farklı olarak dünyanın geri kalanı için “kestirilemeyecek risklere girmeden sınırsız seyahati mümkün kılacak ortak veri tabanları, ölçütler ve karar alma mekanizmalarının bulunmadığına” değinmişti.

Alman basınında, Türkiye’ye ‘ayrıcalık’ tanınması için Erdoğan’ın Merkel’le görüşeceği iddia edilmişti.

ÇAVUŞOĞLU VE ERSOY’UN ALMANYA ZİYARETİ

Türkiye’de hükümet, Alman turistleri ülkeye getirebilmek için Berlin hükümetini Ve komuoyunu ikna etmeye çalışıyor.

Geçen hafta basına yansıyanlara göre, Almanya’nın Türkiye'yi ‘Karantina risk bölgesi' olarak sınıflandırması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Almanya’ya giderek “Türkiye'nin turizmde aldığı önlemleri” anlatacağı belirtilmişti.

15 Haziran’da da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya'nın AB dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri konularını görüşmüştü.

Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamalarından birinde, “Alman konuklarımızı en güvenli, sağlıklı ve huzurlu biçimde ağırlamaya hazırız. Ülkemizin doğası, kültür, mutfağı ve sanatını seven Alman dostlarımızı bu güzellikleri doyasıya yaşamak adına yine Türkiye’ye bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.